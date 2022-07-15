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Опубликован проект о нижегородских благотворителях

Опубликован проект о нижегородских благотворителях

История Нижегородской области богата меценатами, добровольцами и благотворителями. В основном раньше ими были местные купцы, которые даже после смерти оставили память о своих благих делах в виде памятников архитектуры или уникальных коллекций.

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