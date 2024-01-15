Трамп отправил мешавших ему выступать в Айове экоактивистов "домой к мамочке"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в шуточной форме ответил экологическим активистам, которые выкрикивали лозунги против него, демонстрировали баннер с надписью "Трамп - климатический преступник" и пытались сорвать его выступление в штате Айова.