Почему Кварталы пятиэтажных хрущёвок строились так далеко друг от друга ? Десятки миллионов граждан жили в этих домах, а многие и сейчас живут до сих пор, хотя сначала их строили как временные сооружения, и их "жизненный цикл" равнялся на 26-31 год.