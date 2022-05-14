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Почему Кварталы пятиэтажных хрущёвок строились так далеко друг от друга ?

Почему Кварталы пятиэтажных хрущёвок строились так далеко друг от друга ?

Почему Кварталы пятиэтажных хрущёвок строились так далеко друг от друга ? Десятки миллионов граждан жили в этих домах, а многие и сейчас живут до сих пор, хотя сначала их строили как временные сооружения, и их "жизненный цикл" равнялся на 26-31 год.

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