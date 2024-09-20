В Волгоградской области выявили зараженную бешенством корову

Бешенство выявлено среди поголовья крупного рогатого скота в Даниловском районе Волгоградской области, сообщает региональное агентство «Высота 102» со ссылкой на ГБУ «Даниловская районная станция по борьбе с болезнями животных».
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