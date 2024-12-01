Саломе Зурабишвили заявила, что поскольку выборы недействительны и парламент нелегитимен, то срок полномочий ее президентства 14 декабря не истекает.
Грузия между Украиной и Белоруссией
Комментарии
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л
людмила
Власть, по сути, сдала позиции
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ У грузинов, вошедших в избранный парламент, не хватает духа усмирить бунт( а это именно бунт) хотя бы по европейским стандартам... Грузию ожидает участь украины.
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11 час.
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