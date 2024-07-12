Директор Московского зоопарка Светлана Акулова открыла выставку «Звери и птицы в современном искусстве»

Акулова пригласила детей в зоопарк для рисования животных Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова открыла выставку «Звери и птицы в современном искусстве» в доме Клюева на территории зоосада, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».