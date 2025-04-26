«Бавария» – «Майнц». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ольга Зайцева о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Где начал карьеру, там ее и завершит. Это отлично. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб»
- Алина Загитова: «Мини-отпуск закончился, сегодня выступаем в Нижнем Новгороде. Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов»
- Махачев выложил фото со сборов: «Две недели в суровых горах Цумадинского района»
Свежие комментарии