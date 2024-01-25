Курганский СКР возбудил дело на директора, хранившего трупы животных в лесу

Сотрудники курганского следственного комитета возбудили уголовное дело на директора утилизирующей компании «ПК «Экоцентр», которая организовала несанкционированную свалку трупов животных в селе Тебенякском Белозерского округа (Курганская область).
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