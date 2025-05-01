В Госдуме рассказали о выплатах для ухаживающих за детьми-инвалидами россиянах

Депутат Стенякина: Опекуны детей-инвалидов могут получать почти 11 тысяч рублей Россияне, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, могут ежемесячно получать почти 11 тысяч рублей.
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