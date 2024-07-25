В Архангельской Соломбале пройдут «Первянские гулянья»

Гостей мероприятия ждут концертные номера, творческие площадки, мастер-классы и северные угощения.Как сообщает портал городской администраии, «Первянские гулянья» — это и местная экзотика, и взгляд в прошлое, порой так необходимый для новых идей.
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