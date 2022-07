Explorar el lado doméstico de la familia Targaryen de la famosa historia de “Game of Thrones” (2011), hizo que Matt Smith y Fabien Frankel, actores de la precuela “La casa del dragón” (“House of the Dragon” en inglés), llegaran a la conclusión de que sus integrantes “deben ir a terapia”, comentaron este viernes entre risas en su visita a Ciudad de México.