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«В этом году наш стадион будет готов». Осипов об арене Медиалиги

Об этом рассказал Николай Осипов. «Я заработанные в лиге деньги инвестирую в строительство стадиона. Это немаленькая статья расходов, больше миллиона долларов, хоть и по курсу прошлого года.

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