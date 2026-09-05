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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «В Монце наименее важный поул для борьбы за победу. Не очень обидно его упустить»

Гонщик « Мерседеса » Джордж Расселл ответил, насколько обидно было упустить поул-позицию к Гран-при Италии в борьбе с пилотом «Альпин» Пьером Гасли .

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