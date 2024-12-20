Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    И этот лысый дегенерат без Родины считает себя великим?!Познер сказал, чт...
  • татьяна дзанагова
    он шизоид клинический, его изолировать надо«Сильнее опозорит...
  • Владислав Владислав
    Почему Россия должна абхазам электроэнергию бесплатно поставлять ? Пусть лучше Абхазия в Россию мандарины бесплатно п..."Нас хотели искор...

Репортер CNN снял с ВСУ захват Суджи, а теперь из Москвы передает об убийстве генерала Кириллова

Репортер CNN снял с ВСУ захват Суджи, а теперь из Москвы передает об убийстве генерала Кириллова

дА как мы с удивлением узначали новости о том, что кого-то признали иноагентом, хотя тот негражданин уже года два как поливает Россию!свидетелями, когда правонарушение было отснято, что называется, "от и до", а вердикт выносился где-нибудь через год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх