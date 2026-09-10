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Царьград

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На Алтае найдена мёртвой кандидат в депутаты заксобрания: Что известно

На Алтае найдена мёртвой кандидат в депутаты заксобрания: Что известно

Скончалась Ольга Чехонадских. О скоропостижной смерти кандидата в депутаты заксобрания сообщило региональное отделение (РО) "Справедливой России" в Алтайском крае.

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