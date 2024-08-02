Бывший районный полигон отходов площадью 4 га ликвидируют в Сосновском муниципальном округе

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание по вопросу ликвидации бывшего полигона твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального округа.
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