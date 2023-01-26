Глава Nord Stream 2 заявил о невиновности России в диверсиях на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не являются делом рук России. Так считает исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варнинг, озвучивший свою точку зрения в интервью Die Zeit.
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