В беседе с журналистами телеканала Fox News глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил убеждение, что в настоящее время у Владимира Зеленского нет преимуществ в переговорах по урегулированию конфликта […] The post «Мне не понравилось, что он сказал»: Трамп сообщил об очень тяжелом разговоре с Зеленским first appeared on LentaMsk.