Путин посетил Курскую область: шесть раз объявлялась ракетная тревога

Визит Владимира Путина в Курскую область сопровождался шестью случаями объявления ракетной тревоги. Президент посетил гуманитарный штаб и Курскую АЭС-2, пообщавшись с волонтёрами и жителями, выразив поддержку населению региона.
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