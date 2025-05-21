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Царьград

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Путин посетил Курскую область: шесть раз объявлялась ракетная тревога

Путин посетил Курскую область: шесть раз объявлялась ракетная тревога

Визит Владимира Путина в Курскую область сопровождался шестью случаями объявления ракетной тревоги. Президент посетил гуманитарный штаб и Курскую АЭС-2, пообщавшись с волонтёрами и жителями, выразив поддержку населению региона.

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