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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Амура» о Радулове: «Не совсем правильно комментировать трансферы, которые не состоялись. Мы точечно взяли конкретных людей»

38-летний нападающий в это межсезонье перешел в «Локомотив» в качестве свободного агента. Сообщалось, что хабаровский клуб предлагал игроку контракт с зарплатой 100 миллионов рублей.

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