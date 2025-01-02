Назовут премию в честь фотографа МИД РФ Эдуарда Песова для журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о планах учредить премию для журналистов-международников в честь личного фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, который скончался на 93-м году жизни.
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