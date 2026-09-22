Древняя находка доказала реальность Библии

Археологи обнаружили древнюю скульптуру фараона, и эта находка косвенно свидетельствует о том, что описанные в Библии события — чистая правда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чудовищная схватк...
- СИ ЗИЛ-135: автомонс...
- СИ ЗИЛ-135: автомонс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым