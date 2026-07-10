Телеканал "78" Леонид Агутин заработает почти миллиард рублей за три летних концерта в России.
«И всё это патриот вывезет в США»: миллиардный доход «молчуна» Агутина за три концерта в РФ обескуражил россиян
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
С Агутиным все давно понятно. Не понятна и опасна для страны ситуация с публикой, посещающей его концерты, и с общим настроем части населения страны, так и не определившейся, на чьей она стороне.
Ответить
4 н.
Леонид Руси
А чем так привлекает Агутин? Он что звезда? ))) Лично я для плейера скачал очень много музыки, но Агутина там нет... А известно, что Агутин проигрался в пух в Пиндосии... И приехал сюда пополнить свой счёт в банке... А потом назад сразу, в Америку... к семье...
Ответить
4 н.
Любовь Уваисова
людям деньги девать не куда? Так лучше закупить что то для СВО,это будет вложение в вашу мирную жизнь завтра! Думайте, снимите кастрюли с голов!
Ответить
4 н.
Свежие комментарии