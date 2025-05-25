Из украинского плена вернулся бывший мэр российского города

В результате обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» освободили экс-мэра Чайковского в Пермском крае Алексея Третьякова, сообщил на своей странице во «Вконтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.
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