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В Заволжье дети кидали камни в Вечный огонь

В Заволжье дети кидали камни в Вечный огонь

В Заволжье (Городецкий район, Нижегородская область) дети кидали камни в Вечный огонь.Это произошло в сквере Победы, сообщили очевидцы в паблике «Типичное Заволжье» в соцсети «ВКонтакте», разместив небольшую видеозапись.

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