В Заволжье дети кидали камни в Вечный огонь

В Заволжье (Городецкий район, Нижегородская область) дети кидали камни в Вечный огонь.Это произошло в сквере Победы, сообщили очевидцы в паблике «Типичное Заволжье» в соцсети «ВКонтакте», разместив небольшую видеозапись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии