Младшая дочь Моники Беллуччи дебютировала на подиуме с огромным крестом на шее

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Младшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Леони Кассель дебютировала на подиуме. Видео появилось на странице Vogue Italia в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).