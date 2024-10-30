Филипп Киркоров решил сделать себе очень короткую стрижку (видео)

Певец Филипп Киркоров решил внести изменения в свой имидж, добавив мужественности в свой образ. На протяжении последних шести месяцев певец радовал публику длинными волосами, которые он часто укладывал в аккуратные прически, но нередко оставлял распущенными.
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