В МИД заявили о росте поставок российского газа в Европу в 2024 году

Глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский выступил с заявлением, что по итогам 2024 года поставки отечественного газа в Европу увеличились на 18% по сравнению с 2023 годом и достигли уровня около 53 млрд кубометров.