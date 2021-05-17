Роспотребнадзор рассказал о способах спасения от перегрева во время жары

Роспотребнадзор посоветовал совершать поездки на транспорте в утренние или в вечерние часы. Также рекомендуется выбирать одежду светлого оттенка из натуральных тканей и посещать магазины с оптимальным режимом температур, сообщает РИА Новости.
Роспотребнадзор посоветовал совершать поездки на транспорте в утренние или в вечерние часы. Также рекомендуется выбирать одежду светлого оттенка из натуральных тканей и посещать магазины с оптимальным режимом температур, сообщает РИА Новости.
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