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СахПресс

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Ехал без фар и уже был лишен прав: росгвардейцы остановили водителя в Охе

Ехал без фар и уже был лишен прав: росгвардейцы остановили водителя в Охе

Сотрудники Росгвардии остановили в Охе 41-летнего автомобилиста с признаками алкогольного опьянения. Мужчина привлек внимание патруля тем, что ночью ехал по городской улице без включенных фар, сообщили в пресс-службе ведомства.

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