FT: Сикорский призвал НАТО подготовить ответ на возможную атаку России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский © Keystone Press Agency/Global Look Press Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО подготовить ответ на якобы возможную смертоносную «гибридную атаку» России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ: ЕС переда...
- Пашинян видит буд...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым