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Царьград

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Банкам России выдвинут ультиматум: Всё, пора бежать, снимать наличку?

Банкам России выдвинут ультиматум: Всё, пора бежать, снимать наличку?

Операторы пригрозили заблокировать звонки крупнейших банков из-за отказа маркировать свои звонки. Всё, пора бежать, снимать наличку?Четвёрка главных операторов связи в России пригрозила отключить связь крупнейшим банкам страны из-за их отказа оплачивать услугу маркировки вызовов.

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