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«Последний железный человек Европы». Китайцы о ходе Путина с ДНР и ЛНР

«Последний железный человек Европы». Китайцы о ходе Путина с ДНР и ЛНР

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с общенациональным видеообращением, объявив о признании независимыми государствами ДНР и ЛНР, которые ранее являлись частями Юго-Восточной Украины, но после нацистского госпереворота 2014 года отказались признавать бандеровскую антинародную новую власть, которая принялась искоренять все русское, запрещать говорить на русском языке и приступила к репрессивному подавлению всех несогласных с применением военной техники против собственного народа.

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