Виктор Анисимов Виктор Анисимов Сейчас в связи с приходом Трампа к власти стали много говорить о некоей сделке между Путиным и Трампом по украине.
Сделки по украине не будет
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
В принципе, автор все правильно пишет. Только одно не понятно, почему это ловушка для России со стороны только Запада? А есть вот такие «Друзья мира», где главные китайцы и бразильцы. Они, примерно то же самое предлагают. И Индия тоже. А сегодня вот Эрдоган со своими «мирными» инициативами нарисовался. И все о том же: заморозка, прекращение огня, отсрочка на 10 лет для Украины по НАТО, международные войска (понимай войска НАТО) в буферной зоне. У нас нет на сегодняшний день ни одного настоящего союзника, кроме КНДР, пожалуй. Это надо понять! А самое главное не прогнуться под все эти псевдомирные варианты нашего поражения!
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9 час.
Людмила Полищук
Вот хитрож...пые: как сдулись, так заговорили о мирных решениях, чтобы получше подготовиться к последующей атаке на РФ. Мирно надо было решать гораздо раньше. А сейчас бесполезно договариваться о мире с хищником и лжецом... Нет им веры! И дай нам, Бог, довести начатое до победного конца! 🙏
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7 час.
Артур Будаев
Ответ очевиден, и как сказал Путин: "Зачем нам мир в котором не будет России"? Ключевая фраза.
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5 час.
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