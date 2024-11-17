Сделки по украине не будет

АШ

Анатолий Шадрин

В принципе, автор все правильно пишет. Только одно не понятно, почему это ловушка для России со стороны только Запада? А есть вот такие «Друзья мира», где главные китайцы и бразильцы. Они, примерно то же самое предлагают. И Индия тоже. А сегодня вот Эрдоган со своими «мирными» инициативами нарисовался. И все о том же: заморозка, прекращение огня, отсрочка на 10 лет для Украины по НАТО, международные войска (понимай войска НАТО) в буферной зоне. У нас нет на сегодняшний день ни одного настоящего союзника, кроме КНДР, пожалуй. Это надо понять! А самое главное не прогнуться под все эти псевдомирные варианты нашего поражения!