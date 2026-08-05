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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В раздевалке «Арсенала» уверены в подписании Винисиуса. «Реал» знает о предметном интересе к вингеру, но готов продлить контракт лишь на своих условиях (As)

В раздевалке « Арсенала » уверены, что клуб сможет подписать Винисиуса Жуниора . По информации As, спортивный директор «канониров» Андреа Берта сообщил многим людям в клубе, включая игроков, в своей уверенности в успехе потенциальной сделки.

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