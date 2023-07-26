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Восемьсот тонн воды с неба: кадры работы российских Бе-200 в курортном районе Антальи

Восемьсот тонн воды с неба: кадры работы российских Бе-200 в курортном районе Антальи

Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России ликвидируют пожар в курортном районе Антальи. За прошедший день воздушные суда совершили семь вылетов, 79 сбросов воды общим объемом более 800 тонн на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья.

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Комментарии
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Андрей
рискуем экипажами и самолётами....А что Турция?
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11 час.

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