Рейс Омск- Уфа снова удлинят до Минвод. С 3 октября самолеты SSJ 100 «Азимута» вновь будут летать по такому маршруту.
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Рейс Омск- Уфа снова удлинят до Минвод. С 3 октября самолеты SSJ 100 «Азимута» вновь будут летать по такому маршруту.