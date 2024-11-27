Подполье сообщило о крупном взрыве в Великих Бурлуках: удар нанесён по скоплению украинских войск. Российские Вооружённые Силы нанесли точечный авиационный удар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ в посёлке Великий Бурлук, Харьковская область.
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