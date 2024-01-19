Как восстановиться от посттравматического стрессового расстройства после автомобильной аварии

Автомобильные аварии — один из самых распространённых причин развития посттравматического стрессового расстройства у гражданских лиц, но есть способы его преодолетьВ возрасте 20 лет меня сбила машина, когда я шла в университет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)