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Как восстановиться от посттравматического стрессового расстройства после автомобильной аварии

Как восстановиться от посттравматического стрессового расстройства после автомобильной аварии

Автомобильные аварии — один из самых распространённых причин развития посттравматического стрессового расстройства у гражданских лиц, но есть способы его преодолетьВ возрасте 20 лет меня сбила машина, когда я шла в университет.

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