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«Мог и лучше работать». Олусегун о судействе Иванова в матче с «Зенитом»

В 24-м туре Мир РПЛ «Краснодар» уступил лидирующему в чемпионате «Зениту» (1:2) и отстал от сине-бело-голубых на 4 очка.

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