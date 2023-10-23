Бурятские специалисты намерены отремонтировать насосную станцию в ДНР

В 2024 году будет отремонтирована насосная станция водовода «Кипучая Криница», питающего город Старобешево, заявила 23 октября пресс-служба Управления капитального строительства Правительства Республики Бурятии.
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