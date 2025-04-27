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Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с раком в России

Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с раком в России

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние пять лет выросла на 9%. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей.

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