Мурашко заявил о росте выживаемости пациентов с раком в России

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России за последние пять лет выросла на 9%. Об этом 27 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей.
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