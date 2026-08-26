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Важность комплексного подхода к уходу за кожей тела

Кожа тела требует не меньшего внимания, чем кожа лица, однако часто остается без должного ухода. Многие люди сосредотачиваются исключительно на лице, забывая, что тело также нуждается в профессиональном уходе, питании и увлажнении.

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