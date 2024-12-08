Готовьте тазы и ведра. Владивостокцам напомнили об отключении воды

Во Владивостоке вот-вот пройдет массовое отключения холодного водоснабжения по десяткам адресов. О том, сколько времени у людей не будет воды и причине перекрытия рассказали в «Примводоканале», сообщает PRIMPRESS.
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