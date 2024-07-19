17 детей погибли на водоемах Иркутской области с начала лета

Лето в Иркутской области традиционно привлекает жителей и гостей региона к отдыху на воде. Однако, как показала межведомственная проверка, проведенная в июле 2024 года, радость от летних купаний омрачается тревожной тенденцией: зафиксировано 62 случая купания детей в местах, не предназначенных для этого.
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