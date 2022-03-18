Альтернативная Паралимпиада-2022. Россиянин Голубков выиграл биатлонный спринт в категории сидя

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит второй день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Альтернативная Паралимпиада-2022 Ханты-Мансийск, Россия Биатлон LW 10-12 (сидя) Мужчины 6 км 1.
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