Альтернативная Паралимпиада-2022. Россиянин Голубков выиграл биатлонный спринт в категории сидя

Сегодня в Ханты-Мансийске проходит второй день Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Альтернативная Паралимпиада-2022 Ханты-Мансийск, Россия Биатлон LW 10-12 (сидя) Мужчины 6 км 1.

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