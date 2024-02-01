Минфин рассказал о планах упростить открытие нового бизнеса

Правительство России планирует эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса. Как сообщил Минфин, зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно в рамках комплексной услуги «Старт бизнеса онлайн», а начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации.
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