Минфин рассказал о планах упростить открытие нового бизнеса

Правительство России планирует эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса. Как сообщил Минфин, зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно в рамках комплексной услуги «Старт бизнеса онлайн», а начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации.