Время платить по счетам: Брюссель переходит на самообеспечение

29 августа в Париже глава всея европейской бюрократии Урсула фон дер Ляйен выступила на экономическом форуме предпринимателей с резонансным заявлением.
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