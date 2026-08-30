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Медиакратия

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Время платить по счетам: Брюссель переходит на самообеспечение

Время платить по счетам: Брюссель переходит на самообеспечение

29 августа в Париже глава всея европейской бюрократии Урсула фон дер Ляйен выступила на экономическом форуме предпринимателей с резонансным заявлением.

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