Царьград

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В МВД Казахстана заявили, что автомобили с криминальным прошлым невозможно поставить на учёт

В МВД Казахстана заявили, что автомобили с криминальным прошлым невозможно поставить на учёт

Правоохранительные органы рассказали о процессе легализации автомобилей с иностранными номерами.Руководитель Управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков ответил на вопросы, которые особо волнуют казахстанцев, владеющих автомобилем.

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