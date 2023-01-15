В МВД Казахстана заявили, что автомобили с криминальным прошлым невозможно поставить на учёт

Правоохранительные органы рассказали о процессе легализации автомобилей с иностранными номерами.Руководитель Управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков ответил на вопросы, которые особо волнуют казахстанцев, владеющих автомобилем.
Правоохранительные органы рассказали о процессе легализации автомобилей с иностранными номерами.Руководитель Управления административной полиции ДП Астаны Елжан Чупеков ответил на вопросы, которые особо волнуют казахстанцев, владеющих автомобилем.
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