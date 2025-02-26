Украина утратила доверие США, за что Киеву придется заплатить. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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